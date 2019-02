dpa/Jörg Carstensen Bild: dpa/Jörg Carstensen

Mi 20.02.2019 | 09:05 | Interviews

- Stromausfall: "Die Kommunikation bricht zusammen"

Der Schock war groß, als am Dienstagnachmittag in Berlin-Köpenick der Strom ausfiel. Betroffen: Mehr als 30.000 Haushalten und etwa 2.000 Gewerbebetriebe. Vor Mittwochnachmittag wird die Stormversorgung nicht wieder hergestellt sein. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg lebt in Köpenick und ist somit direkt betroffen. Seine wichtigste Erfahrung: Ohne Strom gibt es vor allem keine Kommunikation mehr.