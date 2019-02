- Stromausfall im Berliner Südosten: Schulen bleiben geschlossen

Wegen des Stromausfalls im Südosten von Berlin bleiben heute die Schulen und Kitas in den betreffenden Stadtteilen geschlossen. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit. Bezirksbürgermeister Oliver Igel sagte im Inforadio, in bestimmmten Schulen gebe es die Möglichkeit, sein Handy aufzuladen oder sich aufzuwärmen.

