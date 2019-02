Bild: AP

Mi 20.02.2019

- Was bleibt von Karl Lagerfeld?

"Wer mit Jogginghose rumläuft, hat sein Leben aufgegeben." Dieses markige Zitat wird Karl Lagerfeld zugeschrieben - wie so viele andere Zitate. Sie versuchen einzufangen, wer Karl Lagerfeld war. Am Dienstag kam die Nachricht, dass der Modemacher schlechthin im Alter von 85 Jahren in Paris gestorben ist. Der Regisseur und Produzent Gero von Boehm hat sich von Karl Lagerfeld im Laufe der Jahre mehr als nur ein Bild gemacht. Im Inforadio erklärt er, warum sich das Phänomen "Lagerfeld" nicht in ein einziges Zitat pressen lässt.