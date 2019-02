imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 19.02.2019

Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist tot

In Mode macht ja so mancher - aber "Mode-Zar" wurde nur er genannt: Karl Lagerfeld. 35 Jahre war er Kreativdirektor beim französischen Modehaus Chanel. Parallel dazu hatte der extravagante Designer eine eigene Modemarke und war sich auch nicht zu schade für eine Zusammenarbeit mit H&M. Heute ist Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Verleger Gerhard Steidl hat viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet; beide hatten auch einen gemeinsamen Verlag. Steidl erinnert sich an einen der kreativsten Menschen, der je existiert habe - und der "nie erschöpft" gewesen sei.

