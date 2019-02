imago/Ikon Images Bild: imago/Ikon Images

Di 19.02.2019 | 13:05

- Berlins Kinder mit auffällig vielen chronischen Krankheiten

Besonders viele Kinder mit chronischen Erkrankungen, besonders viele Kinder mit Viruserkrankungen und besonders viele Fälle von Schulangst und Depressionen: Das sind die alarmierenden Ergebnisse einer Studie der DAK über die Gesundheit der Berliner Kinder. Wir sprechen darüber mit Volker Röttsches von der DAK-Landesvertretung Berlin.



Mehr als jedes vierte Kind in Berlin ist chronisch krank. Das ist das Ergebnis des Kinder-und Jugendreports der Krankenkasse DAK, den die Kasse am Dienstag veröffentlichte. Für die Studie werteten Forscher der Universität Bielefeld nach eigenen Angaben Daten von mehr als 26.000 Kindern aus dem Jahr 2016 aus, die bei der DAK in Berlin versichert sind. Diese Zahl entspricht rund fünf Prozent aller Kinder in der Hauptstadt, heißt es von den Autoren. Die Auswertung der Daten ergab, dass fast jedes zehnte Kind an einer psychischen Erkrankung mit potentiell chronischem Verlauf leidet (9,3 Prozent im Vergleich zu 9 Prozent im Bundesdurchschnitt). Auffällig häufig litten die jungen Berliner Patienten dabei unter Schulangst und ADHS, also der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung. Mit 12,5 Fällen diagnostizierter Depression pro 1.000 minderjährige Berliner liegt der Wert 28 Prozent höher als im Bundesschnitt und zehn Prozent höher als in anderen Großstädten.

Bei Schulangst mit rund 44 Fällen pro 1.000 sei der Berliner Wert um knapp ein Viertel im Vergleich zum Bundesschnitt erhöht, schreiben die Autoren der Universität Bielefeld. Ein möglicher Grund für das häufigere Vorkommen solcher Diagnosen in Berlin könnten die vorhandenen Versorgungsstrukturen sein, hieß es auf Anfrage bei der Kasse. Näheres müssten die geplanten Folgeuntersuchungen zeigen.



Die häufigsten Krankheitsursachen bei Berliner Kindern im Jahr 2016 waren der Studie zufolge Atemwegserkrankungen. Und die Krankenkasse kommt bei der Veröffentlichung ihrer Studienergebnisse zu dem klaren Schluss: "In Berlin lebende Kinder sind im Durchschnitt etwas kränker als Kinder in anderen Großstädten." So wurden im Vergleich zum Rest des Landes bei Berlins Kindern häufiger Viruserkrankungen (24 Prozent mehr als im Bundesschnitt) diagnostiziert, grippale Infekte (11 Prozent mehr) behandelt oder psychische Verhaltensstörungen (5 Prozent mehr) dokumentiert.

Außerdem auffällig: Neben den psychischen Erkrankungen gehören Augen- (26,2 Prozent der untersuchten Kinder) und Hauterkrankungen (25,2 Prozent) zu den häufigsten Ursachen für eine Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen.

26.000 DAK-versicherte Kinder und Jugendliche untersucht

Die Autoren betonen, dass ein Abgleich der ausgewerteten Daten mit den Daten des Mikrozensus zeige, dass die DAK-Versicherten eine ähnliche Altersstruktur aufwiesen wie der Durchschnitt der Berliner Bevölkerung. Damit sei eine annähernde Repräsentativität der Studienergebnisse für Berlin gewährleistet. Ob die DAK-Versicherten allerdings Versorgungsleistungen im gleichen Maß in Anspruch nehmen, wie der Rest der Bevölkerung könne nicht beurteilt werden, so Witte. In diesem Punkt ist unklar, ob die Studie repräsentativ für die Kinder in der Berliner Bevölkerung ist. Für die Versorgung aller Minderjährigen in Berlin gibt die Kasse nach eigenen Angaben im Jahr 21,3 Millionen Euro aus.