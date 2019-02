imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 18.02.2019 | 15:25 | Interviews

- Mehrheitsentscheidungen in der EU? "Das wäre zu schön, um wahr zu sein"

Bundestagspräsident Schäuble hat sich für Reformen in der Europäischen Union ausgesprochen. Unter anderem möchte er das Prinzip der Einstimmigkeit bei Entscheidungen abschaffen.Aber besteht dafür eine realistische Chance? Jürgen Neyer, Vizepräsident der Europa-Universität Viadrina und Professor für Europäische und Internationale Politik, glaubt das nicht. "In der Praxis hat man es mit einer Vielzahl von jeweils partikularen Blockierern zu tun", so Neyer. Lediglich in bestimmten Teilberichen könne es in Richtung Mehrheitsentscheidung gehen.