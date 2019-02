imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 18.02.2019 | 16:05 | Interviews

- Muss Deutschland IS-Kämpfer zurücknehmen?

US-Präsident Trump hat europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien via Twitter dazu aufgerufen, mehr als 800 in Syrien gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. In der EU stößt das auf Unverständnis. Björn Krug ist Vorstandsmitglied des Vereins Deutscher Strafverteidiger e.V. Er sagt: Man kann den Staatsbürgern die Einreise schlecht verweigern - auch wenn diese mit der Festnahme am Flughafen ende. Ob ein Staat aber zur Rücknahme der IS-Kämpfer verpflichtet wäre, ließe sich nicht so eindeutig sagen.