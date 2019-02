dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

- Lux: "Ermittlungen im Fall Fabien sind sehr nachlässig"

An diesem Montag berät der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses den Fall einer getöteten jungen Frau. Ihr Auto stieß vor gut einem Jahr mit einem Polizeiwagen zusammen und sie starb an den Folgen des Unfalls. Innensenator Andreas Geisel (SPD) wird Rede und Antwort stehen. Benedikt Lux, Innenexperte der Grünen, will vor allem wissen, warum die Trunkenheit des Polizisten erst jetzt auffiel - das sagte er im Inforadio.