rbb/Göbel Bild: rbb/Göbel

Mo 18.02.2019 | 09:25 | Interviews

- Wie Berliner Wohnungen ins Ausland verkauft werden

Ein Unternehmensverbund um die Firma Berlin Aspire kauft 30 Häuser in sozial schwachen Gebieten - und verkauft die Wohnungen an Anleger im Ausland. Dabei wird es den bisherigen Mietern enorm schwer gemacht, ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. rbb-Reporterin Jana Göbel berichtet, was der rbb und die "Berliner Zeitung" gemeinsam herausgefunden haben.