- Hofreiter: "Europäer müssen zusammenhalten"

Anders als in Warschau wird der Iran in München vertreten sein. Am Sonntag wird sich der iranische Außenminister Mohammed Sarif ein Rededuell mit dem saudischen Staatssekretär Adel al-Jubeir liefern. Beide regionalen Großmächte sind direkt oder indirekt in die großen regionalen Konflikt wie in Syrien und im Jemen involviert. Al-Jubeir ist der erste hochrangiger Saudi, der Deutschland seit der Tötung des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi besucht.