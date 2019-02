- Hardt (CDU): "Wir dürfen das Atom-Abkommen nicht über Bord werfen"

Polens nationalkonservative Regierung und US-Präsident Trump üben den Schulterschluss - wie eng das bilaterale Verhältnis ist, beweist die Nahost-Konferenz, die am Mittwochabend in Warschau begonnen hat. Viele sehen in dem Treffen einen "Anti-Iran-Gipfel". Der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt hofft im Inforadio darauf, dass sich die Europäer nicht von den USA beirren lassen und am Atom-Abkommen mit dem Iran festhalten.

In Brüssel beraten am Mittwoch die Verteidigungsminister der NATO über das bevorstehende Aus des INF-Abrüstungsvertrags. Die USA und Russland haben den Vertrag aufgekündigt - Anfang August würde er ohne eine Lösung automatisch auslaufen. SPD-Außenpolitiker Niels Annen sagte im Inforadio, Deutschland bleibe nur die politische Möglichkeit, eine neue Aufrüstungslogik zu verhindern.

Er setze darauf, dass die europäischen Partner auch in Zukunft am Atom-Abkommen mit dem Iran festhalten: "Iran ist momentan weiter vom Bau einer eigenen Bombe entfernt, als er das noch vor zwei Jahren war", so der CDU-Politiker. Er hätte sich gewünscht, dass Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) persönlich nach Warschau reist, um die europäische Haltung in diesem Punkt zu stärken. Maas schickt seinen Staatsminister Niels Annen (SPD) zur Nahost-Konferenz.



Es gebe eine klare Differenz zwischen den USA unter Präsident Trump und den übrigen Partnern dieses Abkommens, so Hardt. "Wir sagen, es ist besser als nichts, ein Spatz in der Hand. Aber wir haben die Chance, zu einer zukünftig besseren Regelung zu kommen", betont der Außenpolitiker. Trump appelliere an die Europäer, den Handel mit dem Iran deutlich einzuschränken. Dieser Konflikt werde auch durch die Warschau-Konferenz nicht aufgelöst und werde sicher auch Thema bei der Sicherheitskonferenz in München sein, die am Freitag beginnt.