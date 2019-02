imago/Christian Ohde Bild: imago/Christian Ohde

Do 14.02.2019 | 09:45 | Interviews

- Mediziner sieht "Zeichen der Wertschätzung für die Organspende"

Rund 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spendeorgan. Gleichzeitig hält sich die Spendenbereitschaft zurück. Die Bundesregierung will das Transplantationsgesetz nachbessern und spezialisierte Kliniken mit mehr Geld und besserer Struktur unterstützen. "Das ist ein wichtiger Baustein, um die Organspende in Deutschland voranzubringen", lobt Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung für Organtransplantation, im Inforadio.

Viele wichtige Punkte würden im Gesetz aufgegriffen, so Rahmelt. So würden die Rahmenbedingungen für die Transplantationsbeauftragten verbessert, "ihre Freistellung für diese Angelegenheiten ist ein ganz hohes Gut", meint Rahmelt.



Zudem sei die Betreuung der Angehörigen mit dem Gesetz noch intensiver möglich als bisher - "das ist ein klares Signal, wie wichtig die Organspende ist."



