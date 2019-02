- Alles nur Theater? - Provokationen von Rechts

Immer wieder berichten Kulturschaffende in Berlin und Brandenburg über Attacken von Rechtsaußen, insbesondere durch die AfD. An diesem Donnerstag präsentieren Kultursenator Klaus Lederer und der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon, eine Broschüre. Sie soll Tipps für den Umgang mit rechtsextremer Hetze geben. Sabine Bangert, Vorsitzende des Kulturausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, berichtet auch von parlamentarischen AfD-Angriffen auf die Kulturszene.

Immer wieder gebe es im Abgeordnetenhaus Anfragen zu Kultureinrichtugen, die sich nicht AfD-konform verhalten, meint Bangert. Dabei würden Mittelkürzungen gefordert. Betroffen habe das bereits den Friedrichstadtpalast, das Maxim-Gorki-Theater und das Deutsche Theater. Ihnen werfe die AfD "Gesinnungskampf gegen die Freiheit Andersdenkender und Gesinnungs- und Propagandatheater" vor, so Bangert.



Dahinter stecke eine perfide Taktik: "Es geht um sachlich und strukturell sinnlose Anträge wie den auf Mindesthonorare für die freie Musikszene. Den haben wir abgelehnt, weil wir das schon längst machen. Die Botschaft der AfD ist dann, die demokratischen Parteien im Abgeordnetenhaus lehnen diese Mindesthonorare ab, so arbeiten die. Dem muss man entgegentreten und sie entlarven", fordert die Vorsitzende des Kulturausschusses.



Es gelte, die Freiheit der Kunst zu verteidigen: "Wenn wir aufklären und das nicht auf die leichte Schulter nehmen, können wir dem gut entgegentreten." Die am Donnerstag präsentierte Broschüre hat Bangert noch nicht gelesen: "Schriftliche Handreichungen sind immer sinnvolll, aber wenn ich sehe, wie die gut die Kulturschaffenden aufgestellt sind, dann haben wir auch so ein gutes Pfund in der Hand."