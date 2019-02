dpa Bild: dpa

Mi 13.02.2019 | 15:45 | Interviews

- Was läuft falsch im deutschen Lohngefüge?

In Berlin lassen an diesem Mittwoch Menschen die Arbeit ruhen, die mit ihren Gehältern am unteren Ende der Nahrungskette stehen: Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas und im Schulhort. Professor Stefan Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Einkommengerechtigkeit. Im Inforadio spricht er sich für eine Aufwertung der Ausbildung zum ErzieherInnenberuf aus.

Auch auf Inforadio.de dpa Auf den Punkt - Worum geht es im Ländertarifkonflikt? Worum genau geht es bei den Tarifverhandlungen? Annette Deist aus der Inforedaktion bringt es auf den Punkt.

Liebig betätigte, auch Umfragezahlen belegen, dass Erzieherinnen und Erzieher ihr Einkommen als ungerecht empfinden. Der Grund für ihre niedrigere Entlohnung als beispielsweise die der Lehrerinnen und Lehrer: "Die Ausbildungszeiten beider Berufsgruppen sind unterschiedlich. Bildungsabschlüsse spielen in Deutschland eine viel größere Rolle für das Einkommen als in anderen Ländern, unser Lohnsystem orientiert sich sehr stark an Zertifikaten. Mit einem Hochschulabschluss hat man von vornherein die Erwartung, dass man mehr bekommt als jemand onhe solchen Abschluss."



Deshalb, so Liebig, müsse der Beruf von Erzieherinnen und Erziehern als solcher definiert werden, bei dem man an einer Fachhochschule ausgebildet wurde. Denn klar sei: "Ein besseres Gehalt würde die Jobs natürlich attraktiver machen." Entscheidend seien aber auch gewichtige Fürsprecher, eine starke Lobby, um bei Tarifverhandlungen auch mächtiger auftreten zu können.



Mehr auf rbb|24 REUTERS/Hannibal Hanschke Warnstreik im öffentlichen Dienst - Mehr als 10.000 Streikende demonstrieren in Berlin-Mitte Lehrer, Verwaltungsangestellte, Rettungskräfte: Mit einem Warnstreik in Berlin erhöhen am Mittwoch Zehntausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst den Druck auf Arbeitgeber. Polizeigewerkschaften haben bereits den nächsten Streik angekündigt.