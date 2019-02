imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 11.02.2019

- Schuster: "Mit Mauern und Zäunen ist es nicht getan"

Die CDU will am Montag Reformvorschläge für die deutsche und europäische Migrationspolitik vorlegen. Führende Politiker der Partei beraten in Berlin mit Praktikern und Wissenschaftlern über Migration, Sicherheit und Integration. Der CDU-Innenpolitiker Schuster sagte im Inforadio, das Gespräch sei "kein Tribunal über etwas, das war, aber auch kein Lobgesang". Man müsse für die nächste Krise besser gewappnet sein



Bei dem Treffen in Berlin diskutieren rund 100 Experten in vier Arbeitsgruppen. Am Ende sollen Vorschläge für den Bundestag und die Bundesregierung zu den Themen Migration, Sicherheit und Integration vorliegen.



Die Diskussion begann am Sonntagabend. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU unterstrichen, eine Situation wie im Jahr 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Kramp-Karrenbauer warnte davor, mit nationalen Maßnahmen die europäische Einheit zu gefährden.



