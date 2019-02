- Miersch: "Wir leben in einer total unsicheren Zeit"

Am Sonntag trifft sich der SPD-Parteivorstand zur zweitägigen Klausur. Im Fokus: Der Erneuerungsprozess und die Sozialstaatreform. Um ihr Hartz-IV-Trauma zu überwinden, brauche die SPD einen Paradigmenwechsel, sagt Matthias Miersch. Er ist Sprecher der Parlamentarischen Linken der Sozialdemokraten.



Der Kern des Strategiepapiers sei, dass ein neues Kapitel eines Sozialstaates aufgeschlagen würde, so Miersch. "Ein Sozialstaat, der Partner ist und fördert." Es solle darum gehen, Lebensleistung anzuerkennen - beispielsweise durch eine verlängerte Zahlung von Arbeitslosengeld I oder dem Arbeitslosengeld Q. Letzteres sieht vor, sich in der Zeit der Arbeitslosigkeit weiterzuqualifizieren. Dies sei quasi "ein Recht auf Arbeit", so der Politiker - und ein Paradigmenwechsel für die Partei.



Die SPD rücke die Rolle des auffangenden Staates wieder in den Fokus. Das Bürgergeld sei Teil dieser Strategie. Allerdings sollten staatliche Qualifizierungsmaßnahmen bereits im Vorfeld greifen, sodass das Bürgergeld erst gar nicht in Anspruch genommen werden muss: "Unser Bild ist, dass es ein Recht auf Arbeit gibt und man nicht nur vom Staat alimentiert wird."



Koalition muss sich an Strategie messen lassen

Die Mitwirkungspflichten bleiben dabei jedoch bestehen. Auch sollen jene, die Beschäftigung annehmen, bessergestellt sein als jene, die dies nicht tun. Abgeschafft werden sollen aber Sanktionen, die sich nicht bewährt haben.



Vom Koalitionspartner CDU erwartet Miersch, dass sie sich mit den Vorschlägen befassen oder Gegenvorschläge unterbreiten, aber nicht nur blockieren. Unter derartigen Vorzeichen wäre eine Fortsetzung der Großen Koalition aus seiner Sicht "problematisch".