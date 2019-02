- Fall Fabien: Anwalt und Eltern erheben schwere Vorwürfe

Vor rund einem Jahr rammt ein Polizeiauto im Einsatz das Auto der 21-jährigen Fabien M. - die junge Frau stirbt. Der Polizist soll alkoholisiert gewesen sein. Am Freitag haben die Eltern der Getöteten und der Anwalt der Familie m rbb von einem "Justizskandal" gesprochen. Unter anderem sei der Polizist, der das Unfallauto fuhr, objektiv nicht dazu in der Lage gewesen, erklärt Anwalt Matthias Hardt im Inforadio-Gespräch.



Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto vor einem Jahr haben die Eltern der getöteten 21-Jährigen schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden erhoben.



Der Anwalt der Familie, Matthias Hardt, sprach im rbb von einem Justizskandal. Der Polizeibeamte, der mit einem Streifenwagen das Auto der jungen Frau gerammt hatte, sei objektiv nicht in der Lage gewesen, das Fahrzeug angemessen zu führen, so Hardt. Der Polizist habe in einer schwierigen Situation nicht angemessen reagiert.



Am schwersten wiege, dass der Beamte weder am Tag des Unfalls noch danach befragt wurde, sagte der Anwalt. Auch seien keine Ermittlungen eingeleitet worden. Die 21-jährige Fabien kam vor rund einem Jahr bei einem Unfall in der Nähe des Alexanderplatzes ums Leben. Ein Polizeiwagen mit Blaulicht rammte ihr Auto mit hoher Geschwindigkeit.