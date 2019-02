- Weichert unterstützt Wettbewerbsbeschränkung für Facebook

Instagram, Whatsapp, Facebook und sein Messenger-Dienst: Sie alle gehören zum Unternehmen Facebook und sammeln Daten über ihre Nutzer. Das Bundeskartellamt hat dies am Donnerstag untersagt. Dr. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise hofft dabei auf europaweite Verfahren.



Schnell eine Nachricht über Whatsapp geschickt, ein Bild bei Instagram gepostet, eine Anmeldung bei Streaming mit dem Facebook-Profil oder unter einem Online-Artikel den blauen "Gefällt mir"-Knopf gedrückt. In all diesen Fällen sammelt das Unternehmen Facebook Daten über die Nutzer. Und das selbst, wenn man gar kein Profil bei dem sozialen Netzwerk hat.

Damit hat Facebook laut Kartellamt eine Marktmacht von 95 Prozent in Deutschland, wie Thilo Weichert im Inforadio sagte. Die Verwertung der Nutzerdaten bei Facebook will das Kartellamt nun einschränken. Dadurch komme eine Verknüpfung von Datenschutz und Wettbewerbsrecht zustande, die Weichert befürwortet.

"Internetkonzerne einigermaßen kontrollieren"

Gefordert habe er dies bereits vor zehn Jahren, als Google seine Werbemacht massiv ausgebaut habe. Google sei derzeit ebenfalls Gegenstand eines Kartellverfahrens auf EU-Ebene. Das Unternehmen erhielt eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden Euro, da es das Monopol seines Betriebssystems Android mißbrauche, so der Experte.



Facebook behauptet, es schütze mit der Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Diensten die Sicherheit der Nutzer. Weichert teilt diese Meinung nicht. Er prognostiziert, dass Facebook alle Rechtsmittel ausschöpfen werde und bis zum Europäischen Gerichtshof gehen könnte. Das Verfahren des Kartellamtes in Deutschland habe "Pilotcharakter", so Weichert. Zum ersten Mal werde das Gesetz für die Wettbewerbsbeschränkung auf ein Online-Unternehmen angewandt. "Das in Europa auszuweiten, ist im Prinzip der nächste Schritt. Wenn sich das in Deutschland durchsetzt, ist das ein richtiger Weg, um diese Internetkonzerne einigermaßen in den Griff zu bekommen und zu kontrollieren."