AP Bild: AP

Fr 08.02.2019 | 07:28 | Interviews

- Giegold: "Das Substanzproblem können nur die Briten lösen"

Beim Brexit wird nach wie vor gerungen. Am Donnerstag war die britische Premierministerin Theresa May erneut für Nachverhandlungen in Brüssel. Was ist noch möglich - und was nicht? "Nach wie vor gibt es Alternativen zum Hard Brexit, aber es liegt in der Hand Großbritanniens, dieses Szenario abzuwenden", betont der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold.