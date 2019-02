- "Der BND versteckt sich nicht mehr hinter hohen Mauern"

Mit sechsjähriger Verspätung wird an diesem Freitag die BND-Zentrale in der Chauseestraße eröffnet, in der 4.000 Geheimdienstler ihrer Arbeit nachgehen werden. Gerhard Schindler war von 2011 bis 2016 BND-Chef. Im Inforadio lobt er den neuen Bau als wichtigen Beitrag für ein neues Selbstverständnis des Bundesnachrichtendienstes. Deutliche Kritik übt er allerdings an der Tatsache, dass nicht alle BND-Mitarbeiter in die Hauptstadt ziehen.

"Der Bau ist perfekt, strahlt Stärke und Ästhetik aus und ist optisch und funktional für den Bundesnachrichtendienst hervorragend", lobt Schindler. Die Arbeit der Nachrichtendienstler werde sich dadurch verbessern, der BND werde schneller und stehe im direkten Kontakt zum "Kunden", dem Parlament. "Dadurch entsteht ein neues Dienstleistungsverständnis, das so in Pullach nicht möglich war", meint der ehemalige BND-Chef.



Gleichwohl müsse der BND noch transparenter werden, und eben dafür sei der neue Bau in Berlin ideal: "Der Bundesnachrichtendienst versteckt sich nicht mehr hinter hohen Mauern wie in Pullach, sondern steht quasi auf dem Präsentierteller. Die Öffentlichkeit will wissen, was passiert hinter diesen Wänden? Das wird den BND dazu veranlassen, noch offener zu werden. Der Bezug dieses Gebäudes wird das neue Selbstverständnis des BND stärken, da bin ich mir ganz sicher." Rund 4.000 Mitarbeiter werden ihre Büros in der Chausseestraße beziehen, "in Berlin wird das gesamte Spektrum des BND zusammengeführt. Dabei geht es um Informationsbeschaffung, Analyse und Berichterstattung", erklärt Schindler.



Rund 1.000 BND-Mitarbeiter bleiben allerdings in Pullach, was er ausdrücklich kritisiert. Sie sind für die "Technische Aufklärung", also für die Kommunikationsaufklärung via Satelliten- und Kabellleitungen weltweit zuständig. Es sei ein "Webfehler, dass die Technische Aufklärung in Pullach verbleibt". Das erschwere die Dienstaufsicht und auch die Zusammenarbeit mit der Zentrale. Für diese Teilung des BND gebe es "keinen vernünftigen, logischen Grund", so Schindler. Mit dieser Entscheidung habe man die Erkenntnisse aus der NSA-Affäre ignoriert: "Ich hoffe, dass man diese Entscheidung im Laufe der Jahre korrigiert und diese heterogene Struktur, die man jetzt bewusst eingeht, dann doch überwindet und eine homogene Struktur in der Hauptstadt Berlin schafft."