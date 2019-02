- Pflegende Angehörige brauchen Entlastung

Die Deutschen werden immer älter. Im Pflegefall wird die Mehrheit immer noch zu Hause von Angehörigen versorgt – auf Kosten ihrer Gesundheit. 40 Prozent der Pflegenden sollen unter gesundheitlichen Einschränkungen leiden, so legt es der Barmer-Pflegereport nahe. Dieser wurde heute vorgestellt – wir sprechen darüber mit Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg.

Laut Pflegereport gibt es in Deutschland rund 2,5 Millionen pflegende Angehörige, darunter rund 1,65 Millionen Frauen. Nur ein Drittel aller Betroffenen geht arbeiten, jeder Vierte aber hat seine Arbeit aufgrund der Pflege reduziert oder ganz aufgeben müssen. Das geht aus der Befragung hervor, die repräsentativ für alle pflegenden Angehörigen in Deutschland steht. So bestimmt die Pflege bei 85 Prozent der Betroffenen tagtäglich das Leben. Die Hälfte von ihnen kümmert sich sogar mehr als zwölf Stunden täglich um die pflegebedürftige Person.

Pflegende wünschen sich Unterstützung



„Viele pflegende Angehörige sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Fast 40 Prozent von ihnen fehlt Schlaf, 30 Prozent fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen, und jedem Fünften ist die Pflege eigentlich zu anstrengend. Nicht von ungefähr wünschen sich 60 Prozent der pflegenden Angehörigen Unterstützung bei der Pflege“, sagt der Autor des Pflegereports, Prof. Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Allerdings finde mehr als die Hälfte der Hauptpflegepersonen niemanden, um sich für längere Zeit vertreten zu lassen.

Hier können Sie den vollständigen Pflegereport nachlesen.

(Quelle: Barmer)