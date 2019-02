- AfD verklagt den Verfassungsschutz

Mitte Januar hat der Verfassungsschutz öffentlich erklärt, dass er die AfD als Prüffall einstuft. Ein Novum, denn noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik hat es einen solchen Fall gegeben. "Der Verfassungsschutz prüft Hinweise auf Extremismus, und diese Hinweise gibt es bei der AfD", erklärt Michael Götschenberg aus dem ARD-Hauptstadtstudio.



Äußerungen von AfD-Funktionsträgern zum Dritten Reich sowie über Flüchtlinge und Migranten hätten genug Anlass gegeben, so Götschenberg. Die Verfassungsschützer hätten monatelang Material gesammelt, auch über die Jugendorganisation der AfD "Junge Alternative". Anschließend sei man zum Ergebnis gekommen, dass die Bundespartei kein Verdachtsfall sei, sondern ein Prüffall.



Mitte Januar hatte der Verfassungsschutz eigens eine Pressekonferenz abgehalten, um auf den Fall AfD hinzuweisen, ein nicht unbedingt üblicher Vorgang. "Und genau dagegen klagt die AfD, nicht aber gegen den Prüffall als solches. Da rechnet sie sich vermutlich keine Chancen aus. Aber in der Tat stellt sich die Frage, musste das der Verfassungsschutz öffentlich machen?", so Götschenberg.