- Schellenberg beklagt mehr Angriffe auf Anwälte

Die Anwältin Seda Başay-Yıldız aus Frankfurt am Main war am NSU-Prozess beteiligt und hat mehrere Drohbriefe bekommen, an denen erwiesenermaßen auch Polizisten beteilgt waren. Am Donnerstag trifft sich die Anwältin zum vertraulichen Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ulrich Schellenberg vom Deutschen Anwaltsverein im Inforadio sieht darin ein wichtiges Zeichen, dem aber ein gesamtgesellschaftliches folgen müsse.