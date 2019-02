dpa Bild: dpa

- Tarifstreit im Öffentlichen Dienst - Kollatz bleibt optimistisch

Am Mittwoch und Donnerstag steht die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst an - und ein Ergebnis ist noch nicht in Sicht. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft der Länder. Im Inforadio weist er die Forderungen der Gewerkschaften zurück. In der Sackgasse stehen die Verhandlungen seiner Meinung nach aber nicht.

Kollatz sei mit einem "gewissen Optimismus" in die Verhandlungen gegangen, er sehe auch nach den Gesprächen vom Mittwoch keinen Grund, davon abzurücken. Der Plan sei, alle Themenkomplexe zu diskutieren und ein Gesamtpaket bis Ende Februar oder Anfang März zu verabschieden.



Beim Thema Konkurrenz aus der freien Wirtschaft sagt Kollatz, dass es den Bundesländern in den letzten Jahren gelungen sei, ihren Personalbestand zu erhöhen. Aber: "Es gibt auch Bereiche, in denen es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie wir die Strukturen verbessern. Da müssen wir jetzt versuchen, mit den Gewerkschaften einen gemeinsamen Weg zu finden." Konkret nannte Kollatz zwei Berufsgruppen: Die sozialen Erziehungsdienste und Rettungssanitäter.



Das Land Berlin habe in den letzten Jahren seine Ausbildungskapazität um 20 Prozent erhöht, so der Finanzsenator. Man habe viele Quereinsteiger dazugeholt. Ebenso sei die duale Ausbildung intensiviert worden, bei der angehende Fachkräfte bereits in ihrer Ausbildung bei Landesbehörden lernen und später dort auch bleiben.



