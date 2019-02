Bild: imago/Reiner Zensen

Do 07.02.2019 | 06:05 | Interviews

- Niehuus: "Kosslick hat Wärme hervorgezaubert"

Berlin wird ab diesem Donnerstag wieder das El Dorado des Internationalen Films: Letztmalig unter der Leitung unter Dieter Kosslick trifft sich am Potsdamer Platz das Who is Who der Filmszene. "Ich bin wehmütig, denn Kosslick hat die Berlinale in den letzten 18 Jahren geprägt", würdigt ihn Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin der Filmförderung im Medienboard Berlin-Brandenburg, im Inforadio. Kosslick habe den Spaßfaktor in die Berlinale zurückgebracht - und gleichzeitig politische Botschaften ausgesendet.