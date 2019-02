- Statzkowski (CDU): "Ertüchtigung ist der bessere Weg"

Der FC Bayern München hat es schon, Hertha BSC plant es: ein eigenes Stadion. Im Sommer 2025 soll die Arena im Olympiapark eröffnet werden. Doch das Projekt steht auf wackeligen Füßen. Über die Hindernisse und Bedenken zum Hertha-Stadion sprechen wir mit Andreas Statzkowski (CDU), stellvertretender Vorsitzender im Sportausschuss.

Für den CDU-Politiker gibt es noch zahlreiche ungeklärte Fragen beim Neubau des Hertha-Stadions im Olympiapark. So sei bisher die Situation der Anwohner in der Sportforumstraße unklar. 24 Wohnungen müssten abgerissen und Ersatzwohnraum für die Anwohner geschaffen werden. Zwei Vorschläge dafür wurden bisher abgewiesen. Ebenso ist unklar, was mit einem Waldstück in Nähe des Bauprojekts geschehen soll. Ein weiterer Punkt ist die Nachnutzung des Olympiastadions. Durch die neue Hertha-Arena würde das Olympiastadion in die roten Zahlen rutschen, auffangen müssten dies die Steuerzahler. Nicht zuletzt steht das Olympiaparkgelände unter Denkmalschutz.



Statzkowski befürwortet die Weiternutzung des Olympiastadions als Austragungsort der Hertha-Spiele: "Die Ertüchtigung des Stadions ist aus meiner Sicht der bessere Weg." Er fände es sinnvoller, sich mit Hertha BSC darüber zu unterhalten, wie das Stadion den Bedürfnissen eines Bundesligisten gerechter werden könne. Die Olympiastadion GmbH sei darum bemüht, das Stadion weiterhin zu verbessern.



Hertha BSC argumentiert für ein eigenes Stadion, da so mehr von der Begeisterung bei den Spielen zu spüren sei. Für Statzkowski sei dies "kein Argument" - die Stimmung sei beim DFB-Pokal sowie Spielen der Nationalmannschaft und von Hertha BSC "ganz hervorragend".