- Lentz: Trump ist wenig kompromissbereit

In der Nacht zum Mittwoch hat US-Präsident Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Wie geht es weiter mit dem Mauerbau zu Mexiko und dem Rückzug des US-Militärs aus Afghanistan? Wir sprachen darüber mit Rüdiger Lentz, Direktor des Aspen Instituts.

Lentz bestätigte den Tenor, dass Trump sich in seiner Rede zur Lage der Nation versöhnlich gezeigt habe. Europa spiele für den US-Präsidenten derzeit jedoch kaum eine Rolle. Von großer Bedeutung sei hingegen der Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze - würde dies nicht umgesetzt, drohte Trump damit, die Regierung wieder abzuschalten. "Damit war die Kompromissbereitschaft äußerst begrenzt", so Lentz.



Ob der US-Präsident die Mauer zu Mexiko jedoch wirklich baue, sei schwierig zu sagen. Das letzte Mittel sei es, Truppen an die Grenze zu schicken, um sie zu sichern. Im Pentagon sei man nicht sehr erfreut darüber, so Lentz. Sollte Trump den Notstand ausrufen, könnte dies einen Verfassungskonflikt auslösen. Der Präsident hatte damit gedroht, aber viele sind skeptisch, ob er dies umsetzt.



Demokraten stützen Grenzsicherung

Die Demokraten hätten signalisiert, dass sie die Pläne zur Grenzsicherung unterstützen, wenn diese unter dem Budget von 5,7 Milliarden US-Dollar blieben, die der Präsident gefordert hat. Aber: "Der Kompromiss wird in jedem Fall so aussehen, dass Trump als Verlierer dasteht."



Was den Rückzug aus Afghanistan und Syrien betrifft, sieht Lentz bei Trump "keine klare Linie". Seine Befürworter unterstützen den Rückzug, Militärs sind dagegen. "Alleingänge sind auch weiterhin von ihm zu erwarten", so der Direktor des Aspen-Instituts.