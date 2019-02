dpa Bild: dpa

- SPD kritisiert Altmaiers Wirtschafts-Vorstoß

Deutschland soll wirtschaftlich wieder "Gestalter" werden - so will es Wirtschaftsminister Altmaier (CDU). Er präsentierte am Dienstag seine Industriestrategie bis 2030. Dabei geht es um die Technologien der Zukunft: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Energieerzeugung, emmissionsarmer Verkehr, Vernetzung. Der SPD-Mittelstands-Experte Christ kritisierte im Inforadio, die Strategie komme ziemlich spät. Es sei deshalb höchste Zeit, beim Wirtschaftsstandort Deutschland voranzukommen.





Christ gab Altmaier grundsätzlich Recht in der Bestandsaufnahme. Allerdings sei man spät dran, sagte Christ im Inforadio. Im Vergleich zu den USA und China bestehe ein Investitionsdefizit. Neben den Schlüsselindustrien müsse aber auch der Mittelstand gefördert werden, forderte der SPD-Politiker.



Altmaier: "Standort Deutschland stärken"