- Cybermobbing - was sagen die Schülervertreter?

Ein elfjähriges Mädchen aus Berlin soll einen Suizidversuch unternommen haben - und stirbt im Krankenhaus an den Folgen. Einiges spricht dafür, daß die Ursache dafür Mobbing war - eine Art von Psychoterror. Wie verbreitet ist Mobbing an den Schulen? Wer kann in so einem Fall helfen? Philipp Behar-Kremer ist Sozialpädagoge und Mitgründer des Vereins „Cybermobbing Prävention". Im Inforadio erklärte er, wie sich Mobbing erkennen lässt und was Betroffene tun können.