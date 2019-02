imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 05.02.2019 | 07:25 | Interviews

- Lindner: Staat muss guten Rahmen schaffen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will der Industriepolitik einen höheren Stellenwert geben. Dazu will Altmeier am Dienstag eine "Nationale Industriestrategie 2030" vorstellen. Offenbar ist geplant, deutsche Unternehmen gezielter als bislang durch staatliche Maßnahmen zu unterstützen - auch die Automobilindustrie. Ist das der richtige Weg? FDP-Parteichef Christian Lindner ist anderer Meinung.