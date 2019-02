imago/allOver-MEV Bild: imago/allOver-MEV

- Wenn Anfeindungen per Mail kommen

Hass ist im Netz weit verbreitet - vor allem in den sozialen Medien und häufig unter jungen Menschen. Die Anfeindungen kommen manchmal aber auch per E-Mail. Besonders schlimme Erfahrungen hat Hasnain Kazim damit gemacht. Er ist Journalist bei "Spiegel Online" und hat ein Buch über Hassmails geschrieben. Was ihm per Mail angedroht wurde, erzählt Kazim im Inforadio.

