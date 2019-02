imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 04.02.2019 | 12:25 | Interviews

- Psychologe: So erkennt man Mobbing

Ein elfjähriges Mädchen aus Berlin soll einen Suizidversuch unternommen haben - und stirbt im Krankenhaus an den Folgen. Einiges spricht dafür, daß die Ursache dafür Mobbing war - eine Art von Psychoterror. Wie verbreitet ist Mobbing an den Schulen? Wer kann in so einem Fall helfen? Philipp Behar-Kremer ist Sozialpädagoge und Mitgründer des Vereins „Cybermobbing Prävention". Im Inforadio erklärte er, wie sich Mobbing erkennen lässt und was Betroffene tun können.

Ein Merkmal von Mobbing sei, dass es sich sehr schwer erkennen lässt, sagt Behar-Kremer - weil die Scham und die Schuldgefühle der Betroffenen groß seien, das Thema nicht anzusprechen und sich zurück zu ziehen. "Wir raten immer, auf das Kind zu gucken: Gibt es eine Wesensveränderung? Fängt es an zu somatisieren? Gibt es Bauch- oder Kopfschmerzen? Fallen die Schulnoten rapide ab? Das sind Zeichen, die auf emotionalen Stress hinweisen. Da können Eltern fragen: Was passiert in der Schule, fühlst du dich in der Gruppe nicht wohl?"



Neue Dimension Cybermobbing

Gebraucht werde in so einer Situation vor allem Kommunikation, Empathie und Mitgefühl in der Schule. "Wir brauchen eine Haltung, dass wir füreinander da sind. Dass man sagen kann: Ich mag dich zwar nicht, aber ich will dir auch nicht das Leben zur Hölle machen." Dabei ist jeder Fall individuell - das heißt: "den" Königsweg zur Bekämpfung von Mobbing gibt es nicht. Nach Behar-Kremers Einschätzung (auf Grundlage der Aussage eines TU-Professors) sind etwa eine Million Kinder von Mobbing betroffen, inklusive einer entsprechenden Dunkelziffer. Mobbing habe es früher an Schulen auch schon gegeben - "aber die Art hat sich durch das Internet geändert. Plötzlich ist es öffentlicher. Es ist nicht nur die Klasse oder ein Teil der Klasse, die mich fertigmachen, sondern die ganze Schule sieht ein Foto oder ein Video - und im worst case der ganze Bezirk. Oder aus ganz Deutschland bekomme ich irgendwelche Nachrichten und stehe öffentlich am Pranger." Dies schädige Betroffenen noch mehr, weil sie sich überall beobachtet fühlen.



Service: Was Berlin gegen Mobbing an Schulen tut In Fällen von Mobbing erwartet Berlins Senatsbildungsverwaltung nach eigener Darstellung, dass Schulen früh eingreifen und gegebenenfalls die Hilfe von Schulpsychologen in Anspruch nehmen. Dazu gebe es Notfallpläne, wonach sich Eltern, Schüler und Lehrer auch direkt an die Fachleute wenden können. Das neue Schulgesetz verpflichte zur Einrichtung von Krisenteams für Schulen. Aktuell hätten 90 Prozent der Schulen solche Teams. Seit Neuestem gibt es laut Bildungsverwaltung das Präventions- und Interventionsprojekt "Pro Respekt - gewaltfreie Schulen demokratisch entwickeln". Demnach werden an Schulen mit besonderen Problemen je zwei geschulte Sozialarbeiter eingesetzt. Außerdem ist geplant, die Anti-Diskriminierungsstelle auszubauen, an die sich Betroffene vertraulich wenden können. Schließlich gibt es im Kampf gegen Mobbing das sogenannte Bonus-Programm für Schulen in schwieriger sozialer Lage, dessen Geld sie eigenständig einsetzen können. Nach Senatsangaben erhalten darüber rund 290 Schulen 18,5 Millionen Euro jährlich. (Quelle: dpa)