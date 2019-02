Mobbing an Schulen: Was tut der Senat?

Der mutmaßliche Freitod einer 11-jährigen Berliner Schülerin wirft weiter Fragen nach dem Motiv auf: Wurde das Mädchen von ihren Mitschülern psychisch so "fertiggemacht", dass sie nicht mehr weiter leben wollte? Was tun Schulen dagegen, wenn Kinder gemobbt werden? Und was tut der Senat? Die zuständige Senatorin Scheeres wies den Vorwurf der Untätigkeit zurück: Sie nehme das Thema sehr ernst und stelle dafür auch viel Geld zur Verfügung.

Im Inforadio sagte Scheeres am Montag: "Nicht ohne Grund habe ich in Berlin eine Anti-Diskriminierungsbeauftragte, die bei mir angesiedelt ist, auf den Weg gebracht. Und die Stelle wollen wir auch ausbauen." Das sei wichtig, damit Eltern die Möglichkeit hätten, sich auch anonym an die Bildungsverwaltung zu wenden, wenn sie in der Schule nicht weiterkommen.



Außerdem sei die Schulpsychologie ausgeweitet worden, betonte Scheeres: "Es gibt Beratungszentren in allen Bezirken, wo auch spezialisierte Psychologen sind, die sich alleine mit diesen Themen auseinandersetzen und auch die Schulen beraten."

Scheeres fordert "erhöhte Sensibilität"



Die Bildungssenatorin forderte eine erhöhte Senibilität für das Thema Mobbing an Schulen: "Also das ist ja Pädagogik, dass man direkt einschreitet und Dinge nicht laufen lässt, dass man sie ernst nimmt". Wenn Kinder Sorgen ansprechen würden, müsse sofort gefragt werden, was dahinter steckt.



Die Debatte um Mobbing ist durch den Tod einer Grundschülerin am Wochenende entbrannt. Noch sind die Hintergründe des Todes aber unklar. Senatorin Scheeres kündigte im Inforadio an, man werde "ganz genau hinschauen, was an der einzelnen Schule vorgefallen ist".