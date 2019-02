- CDU kritisiert Heils Rentenpläne

In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD eine Grundrente vereinbart. Nun hat Arbeits- und Sozialminister Heil einen Plan vergelegt, wonach mit einer Grundrente die Lebensleistung anerkannt werden soll. Unionspolitiker kritisieren jedoch, Heils Vorschläge gingen weit über den Koalitionsvertrag hinaus. Kai Whittaker (CDU) ist Mitglied im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales - er nannte die Pläne "respektlos".

Whittaker sagte im Inforadio, Heils Pläne würden für neue Ungerechtigkeiten sorgen. Mit dem Grundsatz einer Leistungsrente hätten sie nichts mehr zu tun: "Die Grundrente ist vereinbart, aber nicht diese - wie ich finde - respektlose Rente, die Hubertus Heil jetzt allen verspricht. Denn am Ende wird das dazu führen, dass jemand, der 35 Jahre in Teilzeit gearbeitet hat, also weniger in die Rente eingezahlt hat, mehr Rente bekommt als jemand, der zum Beispiel 34 Jahre Vollzeit gearbeitet hat. Das finde ich nicht respektvoll, ich finde das respektlos."



Kanzleramt will Bedürftigkeitsprüfung

Das Kanzleramt kritisiert indessen vor allem, dass Heil in seinem Modell keine Bedürftigkeitsprüfung plant. Zur Begründung hat eine Regierungssprecherin auf eine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag verwiesen. Außerdem warnte sie vor zu hohen Kosten. Das Wirtschaftswachstum lasse nach; daher sei in Zukunft nicht unbedingt mit sprudelnden Steuereinnahmen zu rechnen.



Bundesarbeitsminister Heil hat am Sonntag Vorschläge für eine Grundrente gemacht. Demnach sollen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben bis zu 900 Euro Rente bekommen - und das unabhängig vom tatsächlichen Bedarf der Betroffenen.