- Ernährung und Krebsprävention: Was hilft?

Rauchen und Umweltgifte zu meiden senkt nachweislich das Krebsrisiko. Aber eine gesunde Ernährung, die Krebs vorbeugt oder gar heilt? Was ist von dieser Idee zu halten? Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast warnt im Gespräch mit Inforadio vor derlei Versprechen.

Es sind keine Überraschungen, die der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Bas Kast bei seiner Untersuchung von sämtlichen wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung herausfand. Vor allem in Bezug auf ein Krebsrisiko sind weiterhin Rauchen, Umweltgifte sowie bestimmte Lebensmittel die wichtigsten Faktoren.



Doch welche Rolle spielt die Ernährung genau? Kast zitiert eine neue, umfangreiche Studie, die festgestellt hat, dass Menschen mit hohem Proteinkonsum ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Im Speziellen treffe dies fast ausschließlich auf tierisches Eiweiß wie Fleisch und Milch zu. Beide lösten Wachstumsimpulse im Körper aus, die auch Krebszellen wachsen ließen.



Risikofaktoren Fleisch und Milch

Aber die Dosis mache das Gift, so Kast. "Man sollte dafür sorgen, dass Fleisch eher die Beilage wird und dass Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte die Hauptspeisen werden." Stark verarbeitetes Fleisch wie Salami, Speck und Hot Dogs solle man am besten vermeiden.

Ein Schuss Kuhmilch in den Morgenkaffee oder ein Glas Milch am Tag seien ebenfalls "vollkommen ok". Ab zwei Gläsern werde es schädlich, so der Journalist. Fermentierte Milchprodukte wie Joghurt oder Käse seien jedoch unbedenklich im Zusammenhang mit einem Krebsrisiko: Die fermentierenden Bakterien würden die Wachstumsfaktoren der Milch verdauen und damit eliminieren. "Diese ganze Fermentierung scheint das Milchprodukt derart zu verändern, dass es regelrecht gesund wird."





"Man kann Krebs nicht mit einer bestimmten Diät heilen"

Weiterhin gilt: Angebranntes Essen oder starkes Erhitzen von Lebensmitteln sind keine gute Idee. Doch Kast hält es für wahrscheinlich, dass uns bei verkohlten Speisen auf dem Teller sowieso der Appetit vergeht. Ebenso gäbe es neue Erkenntnisse über eine Kombination von Fasten und Chemotherapie. Das Fasten entzöge dem Tumor Nährstoffe, der Krebs könne zusammen mit der Chemotherpaie besser behandelt werden.



Bedenklich hält er hingegen Aussagen, eine gesunde Ernährung könne Krebs heilen. Menschen werde so Hoffnung gemacht, die die meisten Ärzte und Wissenschaftler nicht stützen. "Man kann Krebs nicht mit einer bestimmten Diät heilen", sagt Kast. Das sei reine Spekulation.



Derzeit arbeitet der Journalist an einem Kochbuch mit Rezepten, die den Alterungsprozess hemmen sollen.