imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 02.02.2019 | 07:24 | Interviews

- Wie wird das Wetter in den Winterferien?

Am Freitag gab es in Berlin und Brandenburg Zeugnisse – und damit beginnen auch die Winterferien. Meteorologe Ronny Büttner gibt Tipps, wo der Urlaub wohl am winterlichsten wird und wie es derzeit in den Schneegebieten Europas aussieht.