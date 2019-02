- "Guaidó verkörpert die Zukunft"

In Venezuela hält der Machtkampf zwischen Präsident Maduro und Parlamentspräsident Guaidó um die legitime Macht als Staatschef an. Mehrere europäische Staaten drängen mit einem Ultimatum am Sonntag zu einer Entscheidung, wer das Amt übernimmt. Welche Rolle das Militär dabei einnimmt, weiß Claudia Zilla, Politologin und Expertin für Lateinamerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Eine Schlüsselrolle nehme das Militär ein, fasst die gebürtige Argentinierin Zilla zusammen. Zwar lasse sich in den unteren Rängen eine Bereitschaft erkennen, Maduro aufzugeben - viele Soldaten hätten zuletzt keine Löhne mehr erhalten und litten unter der humanitären Notlage wie der Rest der Bevölkerung. Doch in den Spitzen des Militärs müsse man Anreize schaffen, die Macht aufzugeben. Diese Gruppe sei in illegale Geschäfte verwickelt, so Zilla. Zugleich erhielten sie derzeit noch privilegierten Zugang zu Ressourcen - dies mache es ihnen schwer, die Seiten zu wechseln. Interimspräsident Guaidó versucht es deshalb mit Angeboten wie einem Amnestie-Gesetz oder dass Ölunternehmen in staatlicher Hand bleiben. Guaidó genießt ein gewisses Vertrauen, denn er sei "ein unbeschriebenes Blatt" ohne korrupte Vergangenheit. "Er verkörpert die Zukunft."



Zukunft Venezuelas wird im eigenen Land entschieden

Eine Militärintervention von Seiten der USA oder anderer lateinamerikanischer Länder sehe sie derzeit nicht kommen. Aussagen wie jene von US-Vizepräsident Mike Pence, der zum Sturz Maduros aufrief, interpretiert sie als Drohkulisse, die Druck aufbauen soll. "Aber die Situation wird sich in Venezuela entscheiden, so wie sich die Akteure bewegen", sagt Zilla. Mit Vermittlungsangeboten habe man früher schlechte Erfahrungen gemacht, da keine der Konfliktparteien einander vertraute. Claudia Zilla geht davon aus, dass Gespräche stattfänden, die Öffentlichkeit jedoch nicht von allen Unterredungen erführe. "Letztlich fällt und steht alles mit der Entscheidung der Militärspitze."

Venezuela braucht einen Neubeginn

Es müsse sich viel im Land verändern, sagt die Politologin. Am Freitag sei ein Plan vorgelegt worden, wie die humanitäre Krise mit Hilfe von NGOs bewältigt werden könnte. Zunächst sei geplant, die Versorgung zu stabilisieren, anschließend sollen ökonomische Reformen und Investitionen dem Land auf die Beine helfen. "In der aktuellen Situation hat keine Person oder kein Unternehmen mit Kapital Interesse, dort etwas zu investieren. Die Unsicherheit ist viel zu groß."