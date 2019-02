- Venezuela: Bartsch warnt vor Anerkennung Guaidós

Venezolaner in Berlin: Angst um die Heimat

Noch ist völlig unklar, wie der Kampf um die politische Macht in Venezuela ausgehen wird. Für die Bevölkerung des krisengeschüttelten Landes ist es eine weitere Sorge neben den wirtschaftlichen Problemen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht - viele Familien auseinandergerissen. Auch in Deutschland bangen Exil-Venezolaner um das Wohl ihre Angehörigen. Inforadio-Reporter Markus Streim hat eine Frau getroffen, die fernab ihrer Heimat in Berlin lebt.