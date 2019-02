imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 01.02.2019 | 16:25 | Interviews

- Verwirrung um Deutsch-Zensuren in Brandenburg

In Berlin und Brandenburg gab es heute Halbjahrezeugnisse. Doch in Brandenburg lief die Zeugnisvergabe nicht ganz reibungslos - und das hatte mit der Deutsch-Zensur zu tun. Unser Landeskorrespondent für Potsdam Torsten Sydow berichtet, was genau schief lief.