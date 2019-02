- Verdi kündigt Warnstreiks im Brandenburger Nahverkehr an

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 3.000 Mitarbeiter im öffentlichen Personennahverkehr in Brandenburg höhere Löhne. Die märkischen Unternehmen zahlen laut Verdi bundesweit am schlechtesten. Die Verhandlungen endeten am Freitag mit der Ankündigung von Warnstreiks wie unser landespolitischer Korrespondent Dominik Lenz erfuhr.



Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 1,80 Euro für jeden Bus- und Straßenbahnfahrer, der über die Kommunen in Brandenburg angestellt ist. Auf die Löhne runtergerechnet bedeutet dies eine Lohnerhöhung von 15 Prozent - eine scheinbar gewaltige Summe, so Korrespondent Dominik Lenz. Allerdings: Bus- und Straßenbahnfahrer verdienen in ihrer Branche in Brandenburg deutschlandweit am wenigsten, das Einstiegsgehalt eines Busfahrers liegt hier bei rund 2000 Euro brutto. In Baden-Württemberg gibt es gut 1000 Euro mehr.



Die Arbeitgeberseite ist der Verband der kommunalen Arbeitgeber in Brandenburg, der 15 Verkehrsunternehmen vertritt. Vorgeschlagen hatten diese kleinere Veränderungen. Eine davon ist ein Stufenmodell, bei dem die Bus- und Straßenbahnfahrer in den kommenden Jahren rund acht Prozent mehr Lohn erhielten. Die Kommunen stehen finanziell sehr unterschiedlich da, viele könnten die Löhne nur schwer erhöhen. Eines der Argumente ist, dass die Aufträge öffentlich ausgeschrieben und an den günstigsten Anbieter vergeben werden müssen. Daher sei auch vieles ausgelagert worden an private Anbieter, die keinerlei Tarifbindung hätten.



Verdi kündigte Warnstreiks an, die in der kommenden Woche ab Dienstag den 5. Februar beginnen.



Gestreikt wird



am Dienstag 5. Februar von 3 bis 9 Uhr in Frankfurt/ Oder

am Mittwoch 6. Februar von 3 bis 9 Uhr in Cottbus

am Donnerstag 7. Februar von 3 bis 9 Uhr in Brandeburg an der Havel



Am Donnerstag den 7. Februar geht die Tarifverhandlung in die zweite Runde. Eine dritte Tariffrunde ist für Anfang März vorgesehen.