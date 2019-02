- Kiesewetter: "Keine große Chance mehr für INF-Vertrag"

Der Bundestag befasst sich an diesem Freitag mit dem INF-Abrüstungsvertrag. Die USA hatten im Herbst angekündigt, den Vertrag aufzukündigen, da sie ihn durch Russland verletzt sehen. CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter sagte im Inforadio, sowohl die USA als auch Russland hätten kein Interesse mehr, auf nukleare Mittelstreckensysteme zu verzichten.

Das liege vor allem an den Entwicklungen in China, Nordkorea und vielleicht auch im Iran, so Kiesewetter. "Wir müssen von den Russen verlangen, dass sie transparent werden", forderte der CDU-Politiker. "Und umgekehrt auch müssen auch die Amerikaner Inspektionen zulassen - bei dem, was in Rumänien und in Polen geplant ist."

Deutschland und Europa müssten sich nun vor allem auf eines konzentrieren: "Dass das jetzt nicht zu einer Nachstationierung führt und dass Russland seines Stationierungen offenlegt, um dann eben auch glaubwürdig mit China und anderen Ländern verhandeln zu können."