- Ein Jahr klimaneutral leben - geht das überhaupt?

Ein Jahr lang den CO2-Haushalt reduzieren – geht das überhaupt? Das haben 100 Teilnehmer des Projekts "Klimaneutral leben in Berlin" versucht. Am Donnerstag endete das Experiment und Inforadio-Reporterin Jenny Barke fasst die Erkenntnisse zusammen.

Über das Wochenende in den Süden fliegen oder im Winter den Vitamin-C-Haushalt mit frischen Mangos aus dem Supermarkt decken: Das alles ist bequem, bezahlbar und möglich in Deutschland. Aber auch klimaschädlich: Denn für all diesen Luxus verbraucht man viel CO2.

11,6 Tonnen pro Person, rechnen die Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und wagten ein Experiment: Ein Jahr lang sollten 100 Freiwillige in Berlin ihren CO2-Ausstoß kontrollieren und um 40 Prozent reduzieren. Heute ist das Jahr um. Ob das Experiment erfolgreich war, fand Inforadio-Reporterin Jenny Barke für uns heraus.