- Linke: "Minister Schröter ist auf einem Egotrip"

Vordergründig geht es nur um 27 neue Stellen beim Landesverfassungsschutz - doch es steckt mehr dahinter: die Zukunft der rot-roten Koalition in Brandenburg. Innenminister Schröter (SPD) hatte die Aufstockung beim Verfassungsschutz angekündigt, ohne sich mit dem Koalitionspartner abzusprechen. Die Linke reagierte empört. Sebastian Walter, einer der beiden Spitzenkandidaten der Linken bei der Landtagswahl im Herbst, sprach von einem "Vertrauensbruch": Die SPD habe gegen anders lautende Absprachen verstoßen.



"Innenminister Schröter hat sich auf einen Weg begeben, den man eigentlich nur als Egotrip bezeichnen kann", sagte Walter im Inforadio. Die Linke habe immer deutlich gemacht: Bevor irgendetwas am Verfassungsschutz geändert wird, müsse dessen Struktur geändert werden - "also die Lehren aus dem NSU-Skandal ziehen." Dazu habe ein Untersuchungsausschuss in Brandenburg seine Untersuchungsergebnisse vorgestellt, "und die müssen Teil eines Verfassungsschutzgesetzes sein, bevor wir da überhaupt irgendwelche Stellen verschieben oder aufstocken beim Verfassungsschutz."