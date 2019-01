- Jugendforscher: "Bundeswehr hat echte Chancen bei jungen Leuten"

Die Bilanz des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), ist auch in diesem Jahr ernüchternd: Bei der Bundeswehr fehlt es an allen Ecken und Enden. Das gilt auch für den Nachwuchs - die Zahl der Bewerber ist wieder zurückgegangen. Dabei ist die Bundeswehr eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen, meint Jugendforscher Klaus Hurrelmann, Professor an der Hertie School of Governance.



Warum die Bundeswehr für junge Menschen so unattraktiv sei, frage er sich selbst. Es handle sich um einen großen Arbeitgeber mit mehr Mitarbeitern als beispielsweise die Deutsche Bahn, erklärte der Forscher. "Und wenn wir in Jugendstudien: Welches Ansehen hat die Bundeswehr? - dann schneidet sie sehr, sehr gut ab. […] Sie hat also ein Ansehen, aber ganz offensichtlich Schwierigkeiten, das zu vermitteln und das so zu übertragen, dass die jungen Leute sich angesprochen fühlen." Daran müsse gearbeitet werden.

Im Bemühen um Nachwuchs sei sehr wichtig für die Bundeswehr, dass die Inhalte stimmten, betonte Hurrelmann. "Was die jungen Leute - digital groß geworden - heute beherrschen, ist zu recherchieren", erklärt er. "Und wenn ihnen was vorgegaukelt wird - an Erlebnis, an Arbeitsklima, an Möglichkeiten der Mitbestimmung, an Transparenz im Arbeitsverhältnis - und sie gucken im Internet nach und sehen: Das stimmt ja gar nicht, dann ist Bundeswehr bereits durchgefallen."

Dabei könne sie vor allem mit dem Arbeitsklima punkten. "Die Bundeswehr hat echte Chancen", sagte der Jugendforscher. "Sie muss aufpassen, dass sie sich selbst, im Inneren, so sortiert, dass die Chancen für junge Leute nach außen sichtbar werden. Dann ist sie auch ein attraktiver Arbeitgeber." Eine solche Neuaufstellung halte er innerhalb von fünf Jahren für möglich, so Hurrelmann.