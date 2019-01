- Tories: "Wir brauchen mehr Flexibilität der EU"

Die Debatte am Dienstag im britischen Unterhaus in London brachte erneut nur zu Tage, was London nicht will: Keinen Brexit ohne Deal, keine Verschiebung des Termins, kein neues Referendum und - das Wichtigste - keine Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Bordirland. Doch gerade in diesem Punkt macht Jo Leinen, Europa-Abgeordneter der SPD, den Briten wenig Hoffnung: London wolle viel nehmen, aber wenig geben - und das ginge nicht.