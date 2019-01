ZB Bild: ZB

Mi 30.01.2019 | 07:25 | Interviews

- SPD-Experte: "Man muss die Schiene politisch vor die Straße setzen"

In der Krise der Deutschen Bahn kommt Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Bahnchef Richard Lutz zusammen - schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Diesmal soll es vor allem ums Geld gehen. Die Bahn ist hoch verschuldet und braucht zusätzliche Milliarden. Verkehrsexperte Martin Burkert (SPD) sagte im Inforadio: "Die Situation ist so schwierig wie schon lange nicht mehr."