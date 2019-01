Schulte-Kellinghaus möchte wissen, was die Menschen vom rbb halten

"Den rbb grillen" heißt die Reihe, die der rbb im vergangenen Jahr gestartet hat, "weil wir gerne wissen möchten, was die Menschen im Land von unserem Programm und unserer Arbeit halten", sagt Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.



Sie geben Auskunft zu allen Themen und Fragen, die zur Zeit rund um den rbb und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kreisen: Wo genau landet mein Rundfunkbeitrag? Was für Angebote des rbb fehlen - ob im Radio, im Fernsehen oder online?

Der rbb wird heute Abend übrigens nicht zum ersten Mal gegrillt. Im vergangenen Jahr gab es bereits drei Veranstaltungen. Dort hat Schulte-Kellinghaus ganz verschiedene Perspektiven gesammelt: "Die Schlagerfans sagen, es sind uns zu wenig Schlager. Die anderen stärker politisch Interessierten sagen, Ihr müsst mehr den Finger in die Wunde legen […] und die Dritten haben ein Problem mit der Akustik im Fernsehen."

Sind Sie zufrieden mit dem, was der rbb macht? Gibt es etwas, wo Sie unbedingt Kritik loswerden wollen? Sagen Sie's uns - im Gespräch mit Machern und Verantwortlichen. Heute Abend geht es weiter - um 18 Uhr im Fontane-Club in Brandenburg an der Havel. Und Schulte-Kellinghaus ist natürlich auch dabei. Der Eintritt ist frei.