- Berliner verstecken Geflüchtete: Illegal oder Grauzone?

Wird der Asylantrag eines Geflüchteten abgelehnt, wird er in der Regel abgeschoben. Eine Berliner Inititative versteckt jedoch Geflüchtete, um sie vor Abschiebung zu schützen. Grauzone oder strafbar? Pauschale Urteile dazu gibt es nicht, sagt Margarete von Galen, Strafrechtlerin und Vizepräsidentin des Rats der Anwaltschaften der Europäischen Union.

Ein unerlaubter Aufenthalt in Deutschland sei für Ausländerinnen und Ausländer selbst strafbar, so Galen. Auch jene, die ihnen helfen, können sich grundsätzlich strafbar machen.



Dennoch gibt es Lücken: Wird der Asylantrag abgelehnt und taucht diejenige Person bei Helfern unter, kann dennoch ein Aufenthalt aus humanitären Gründen geboten sein. Auch eine Gefahr für Leib und Leben für abgelehnte Asylbewerber würde eine erneute Prüfung veranlassen. "Das hängt stark vom Einzelfall ab", so die Juristin. Auch die Institution spiele eine Rolle: Ein strafrechtliches Amtsgericht sähe die Duldung anders als ein Verwaltungsgericht, sagte Galen. Kommt es zu einer Duldung, würde auch die gewährte Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern nicht weiter verfolgt.



Es lassen sich Parallelen zum Kirchenasyl entdecken, das vom Staat toleriert würde, da hier detaillierte Vereinbarungen vorliegen. Diese auf ähnliche Weise mit einzelnen Bürgerinnen und Bürgern auszuhandeln, schätzt Galen als schwierig ein. Dennoch: "Vom Grundsatz her sehe ich jetzt nicht, warum man Kirchenasyl anders behandeln sollte, als das [Bürger*innenasyl]."