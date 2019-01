- Korruption in Deutschland hat zugenommen

Viele Länder der Erde haben ein handfestes Problem mit Korruption. Dokumentiert wird das im Korruptionswahrnehmungsindex. Am Dienstag wird die neue Erhebung in Berlin vorgestellt. Neben den USA hat sich auch Deutschland verschlechtert, sagt Edda Müller, Vorsitzende von Transparency International Deutschland.

Die Organisation "Transparency International" beklagt einen Anstieg der Korruption in Deutschland.



In ihrem aktuellen Index hat sich Deutschland vom zehnten auf den elften Platz verschlechtert. Die Vorsitzende von Transparency Deutschland, Edda Müller, sagte im Inforadio, der Befund sei alarmierend. Offenbar habe man vor allem in den Führungsetagen von deutschen Unternehmen den Eindruck, dass man sich mit unlauteren Mitteln Vorteile verschaffen könne. Es sei wichtig, das Fehlverhalten von Unternehmen stärker zu sanktionieren - auch mit strafrechtlichen Mitteln, so Müller.



Transparency erstellt den Index jährlich auf der Basis von internationalen Analysen und Umfragen.