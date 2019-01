- Initiative versteckt Flüchtlinge bei Berlinern

Wird der Asylantrag von Flüchtlingen abgelehnt, werden sie normalerweise abgeschoben. Aber das wollen nicht alle einfach so hinnehmen: die Initiative Bürger*innenasyl versteckt Geflüchtete bei Berlinern, um sie so vor der Abschiebung zu schützen. rbb-Reporter Klaas-Wilhelm Brandenburg hat die Menschen getroffen, die dahinterstecken.

Hinter der die Initiative Bürger*innenasyl stehen nach Angabe der Initiative 15 Leute. Die kümmern sich vor allem darum, Geflüchtete an Berliner zu vermitteln, die sie verstecken. Diese Berliner melden sich zum Beispiel per E-Mail. Die Geflüchteten werden von Beratungsstellen ans Bürger*innenasyl vermittelt. Außerdem ist das Bürger*innenasyl-Team in Kontakt mit selbstorganisierten migrantischen Gruppen und mit Anwälten, damit die Geflüchteten auch rechtlich beraten werden können.